Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Танцующая в темноте Расписание сеансов Танцующая в темноте, 2000 в Москве 6 сентября 2025

Расписание сеансов Танцующая в темноте, 6 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 5 сб 6 пн 8 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Танцующая в темноте»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D, SUB
18:10 от 280 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго
Как удалось убить практически бессмертного Т-1000 в «Терминаторе 2»: сцена, которая потрясла весь мир и кинематограф
«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)
Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)
Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше