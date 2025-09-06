Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго

Как удалось убить практически бессмертного Т-1000 в «Терминаторе 2»: сцена, которая потрясла весь мир и кинематограф

«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года

«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили

«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино

«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться

Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано