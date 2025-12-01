Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Иван Васильевич меняет профессию Расписание сеансов Иван Васильевич меняет профессию, 1973 в Москве 5 января 2026

Расписание сеансов Иван Васильевич меняет профессию, 5 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 30 чт 1 пн 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
16:35 от 350 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
254 сериала за год, 25 критиков и только 1 победитель: кто разорвал 2025-й и стал главным сериалом страны?
НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»?
Второй сезон «Ландышей» выйдет 1 января, но для фанатов приготовили особый сюрприз – вот что ждет зрителей 31 декабря
Самую жуткую теорию про «Один дома» официально подтвердили ученые: родители бедолаги Кевина – все-таки изверги
В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР
Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)
Тест к 76-летию Михаила Боярского: вспомните 6 фильмов с актером по кадру – «Мушкетеров» от других хитов отличат не все
VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1
«Вере ничего не светило»: Меньшов до последнего не хотел брать Алентову в «Москва слезам не верит» – заглядывался на другую красотку
Об этом платье из «Москва слезам не верит» мечтали модницы в СССР: чтобы сшить его, кое-что «выпотрошили и постирали»
Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше