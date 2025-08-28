Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»