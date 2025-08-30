Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри

Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии

«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале