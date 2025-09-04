4 серии «Друзей», которые бесят современную молодежь: проблемы Росса и Джоуи устарели, а Моника — просто хищница

Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко

Круглые сироты или инопланетяне? Авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей

«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано

Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили

Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех

Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться