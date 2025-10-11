Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов»

Смешарики».... давно мертвы? В Сети появилась жуткая версия о том, что Ромашковая долина — это загробный мир

В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы

«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Что случилось с мамой Айры в аниме «Дандадан»: и причем тут жуткая женщина в красном — объясняем связь героинь

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше