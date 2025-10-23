Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)

Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды

«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится

«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже

«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается

Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают

Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы

«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино

Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности

Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?