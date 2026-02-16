Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Навсикая из долины Ветров
Расписание сеансов Навсикая из долины Ветров, 1984 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Навсикая из долины Ветров, 22 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Киноляпы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
16
вс
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Навсикая из долины Ветров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D
12:25
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Все плакали над сериалом «Две судьбы», но есть истории круче: эти 3 семейных саги готова пересматривать по 100 раз
Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий
«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову
Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума
«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних
«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест)
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно
«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667