Все плакали над сериалом «Две судьбы», но есть истории круче: эти 3 семейных саги готова пересматривать по 100 раз

Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила

Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий

«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову

Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума

«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних

«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест)

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно