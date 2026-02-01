Меню
Фильмы
Навсикая из долины Ветров
Расписание сеансов Навсикая из долины Ветров, 1984 в Москве
27 февраля 2026
Расписание сеансов Навсикая из долины Ветров, 27 февраля 2026 в Москве
О мультфильме
Мир Искусства
Новослободская
2D
14:35
от 400 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
20:50
от 290 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:00
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
