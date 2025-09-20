Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Я шагаю по Москве
Расписание сеансов Я шагаю по Москве, 1963 в Москве
20 сентября 2025
Расписание сеансов Я шагаю по Москве, 20 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
сб
20
вс
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Я шагаю по Москве»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
12:45
от 1100 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
«Соло-прокачка» бьет все рекорды, но зрители уже заметили огромную дыру в сюжете: с ней аниме долго не протянет
«Астрал» тоже отличился: 6 самых страшных хорроров последних лет по версии Collider
Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники
Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи
Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667