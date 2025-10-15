Меню
Фильмы
Пианистка
Расписание сеансов Пианистка, 2001 в Москве
15 октября 2025
Расписание сеансов Пианистка, 15 октября 2025 в Москве
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:00
от 600 ₽
«Как будто Тарантино вырос в России»: американцы посмотрели «Жмурки» и влюбились в фильм — их 90-е были почти как наши
Киану Ривз снова в симуляции? Джон Уик это все еще Нео из «Матрицы» — очень убедительная фанатская теория
Город засыпает, Пеннивайз просыпается: приквел «Оно» станет самым пугающим сериалом 2025 года — HBO наконец объявил дату премьеры
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Почему во «Властелине колец» хоббиты носили одежду, но не обувь: Толкин давно дал ответ, но ИИ нашел романтичное объяснение
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)
«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет
«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
