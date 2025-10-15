Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пианистка Расписание сеансов Пианистка, 2001 в Москве 15 октября 2025

Расписание сеансов Пианистка, 15 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пианистка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:00 от 600 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
«Как будто Тарантино вырос в России»: американцы посмотрели «Жмурки» и влюбились в фильм — их 90-е были почти как наши
Киану Ривз снова в симуляции? Джон Уик это все еще Нео из «Матрицы» — очень убедительная фанатская теория
Город засыпает, Пеннивайз просыпается: приквел «Оно» станет самым пугающим сериалом 2025 года — HBO наконец объявил дату премьеры
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Почему во «Властелине колец» хоббиты носили одежду, но не обувь: Толкин давно дал ответ, но ИИ нашел романтичное объяснение
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)
«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет
«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше