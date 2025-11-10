«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние»

Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

Как Шурик в «Иване Васильевиче» моментально нашел общий язык с царем? Ответ «спрятали» в «Операции “Ы”» – внимание на книгу героя