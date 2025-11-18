С хронологией важно не ошибиться: сколько сезонов в аниме «Семья шпиона»

3 лучших серии «Острых козырьков»: рейтинг этих финалов сезонов зашкаливает на IMDb

Не «Фишер» и не «Хрустальный», но по рейтингу не отстает: «маньячный» сериал «Как приручить лису» зашел зрителям — что о нем говорят в Сети

«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться

«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)

Человек пришельцу – волк: посмотрели «Бугонию» и тоже ничего не поняли? Объясняем гениальную комедию Йоргоса Лантимоса

Растаяло сердечко Д’Артаньяна: Боярский долго воротил нос от «Человека с бульвара Капуцинов» – в кадр заманили наглым враньем

Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса

«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос