Prime Video замахнулся на культовый фильм и не прогадал: это один из самых лучших шпионских сериалов десятилетия

Эти три крутых коротких сериала про женщин я посмотрела до финала на одном дыхании: лучшая программа на праздники

Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

«Меня охватил ужас»: легендарную сцену с рыданиями Макконахи в «Интерстелларе» сняли с первого дубля, но какой ценой…

«Эдвард Нортон и Брэд Питт в одном флаконе»: у нас будет «Бойцовский клуб» дома — обе главных роли в триллере сыграет Александр Петров

«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал

«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)

Этому детективу из СССР уже 50+ лет, а он все еще «лучше, чем у англичан»: всего 2.5 часа, а впечатлений хватит на долгие годы

«Отменили» на 20 лет, но было слишком поздно: как советская цензура обломала зубы о «Тимура и его команду»

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в бикини