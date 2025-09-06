Ждем очередную «бомбу»: кадры из фильма «Чудо-юдо» ничуть не уступают «Этерне» по красоте и масштабу (фото)

«Как будто Тарантино вырос в России»: американцы посмотрели «Жмурки» и влюбились в фильм — их 90-е были почти как наши

+800 млн рублей в копилку: только одна премьера в российском прокате сорвала кассу этим летом — и все благодаря Стоянову

«Рацион не очень хороший…»: врач объяснил, чего не хватало героям «Девчат» для долгой работы на морозе — картошка и суп тут не помогут

«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась

Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon

«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)

Почему во «Властелине колец» хоббиты носили одежду, но не обувь: Толкин давно дал ответ, но ИИ нашел романтичное объяснение

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)