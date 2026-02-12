Меню
Киноафиша Фильмы Мадагаскар 2 Расписание сеансов Мадагаскар 2, 2008 в Москве 18 февраля 2026

Расписание сеансов Мадагаскар 2, 18 февраля 2026 в Москве

Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мадагаскар 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D, HFR
13:40 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
