Киноафиша
Фильмы
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Расписание сеансов Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 2005 в Москве
25 марта 2026
Расписание сеансов Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 25 марта 2026 в Москве
ср
25
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:20
от 1100 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:20
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
19:20
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:20
от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:20
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, VIP
19:20
от 1420 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:20
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:20
от 520 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
