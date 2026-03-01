Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой»

Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха

Эта звезда «Секса в большом городе» до последнего отказывалась от роли: «Женская красота имеет срок годности»

Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть

«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики

Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)

Призраки, упыри и летающие гробы: вспомните советский фильм по кадру — взгляните на его жуткого персонажа (тест)

Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула

Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями

Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба