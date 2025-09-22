Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей

«Индийские сериалы отдыхают!»: зрители посмотрели анонс к 4 сезону «Клюквенного щербета» и разнесли его в пух и прах

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»

Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова

У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность