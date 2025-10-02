Премьера одного из самых ожидаемых турецких сериалов оказалась провальной: зрители протестуют против «Любви и слёз»

Netflix выстрелил «Заложником»: пять мощных серий без тормозов и передышек — глотаются все сразу

Ой! Очнулись на финале с открытым ртом: три свежих детектива с эффектом внезапности — уже онлайн и в хорошем качестве

Каин и Авель в криминальном гетто: новинка Netflix с Джудом Лоу — (не)идеальный подарок для фанатов «Озарка»

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»

Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр