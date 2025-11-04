Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать

«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

От Парижа до Токио: как мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стал настолько популярным

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине