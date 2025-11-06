Так умер Тони в финале «Сопрано» или как? Четкого ответа нет, но в сцене есть куча подсказок

Не только хорроры могут быть страшными: эти 5 мультиков такие жуткие, что после просмотра не захочется вылезать из-под одеяла

5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

Спецвыпуски многих сбивают с толку: вот сколько всего серий в «Ванпанчмене» – посчитали вместе с 3-м сезоном

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

Сидит как-то Штирлиц в кабинете Мюллера, а на стене привет из СССР – проморгали и создатели, и зрители (фото)

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос