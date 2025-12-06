Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пролетая над гнездом кукушки Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 1975 в Москве 6 декабря 2025

Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 6 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 3 сб 6 вт 9 чт 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пролетая над гнездом кукушки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D
21:20 от 600 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Уже в первой серии 5 сезона «Очень странных дел» создатели спрятали подсказку: всего 1 секунда — и зрители не поняли
Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»
«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов
Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов
«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»
Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем
Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу  
«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть
«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли
«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу
Реализм не уступает драме: 8 исторических сериалов цепляют с первой минуты – у №8 оценка 9.4, а у №6 сразу 18 «Эмми»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше