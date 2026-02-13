Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пролетая над гнездом кукушки Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 1975 в Москве 20 февраля 2026

Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 20 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 пт 20 вс 22 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пролетая над гнездом кукушки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
18:40 от 2500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»
Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо»
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров
Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша
И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)
Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше