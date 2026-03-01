Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему

В 1979 году именно там все началось: появились первые подробности 2 сезона сериала «Чужой: Земля»

«Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря

Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме

Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым

«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда

«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах

Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?

«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке

На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»