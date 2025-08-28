Что за чертовщина? Мистика на съемках «Великолепного века»: актрисам снились покойные героини, техника отказывалась работать, люди умирали

Этот герой «Ворониных» всегда любил Веру: и речь не о Косте — убедительная фанатская теория

Хотели бы снова увидеть Серкана и Эду вместе, как в «Постучись в мою дверь»? Объясняем, почему это почти невозможно

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста