Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом

Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)