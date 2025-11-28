Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чунгкингский экспресс Расписание сеансов Чунгкингский экспресс, 1994 в Москве 28 ноября 2025

Расписание сеансов Чунгкингский экспресс, 28 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 28 вт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чунгкингский экспресс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
15:50 от 600 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии
Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3»
Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте
Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей
От главной красотки Голливуда до жертвы пластических хирургов: как живет и выглядит Кармен из «Звездного десанта»
Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях
Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова
«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)
Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки
У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше