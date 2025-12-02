Тест: Угадайте фильм по кадру с Буруновым — на №2 он неузнаваемый, но фильм вы точно угадаете

Если хочется хорошего кино: подборка новинок ноября, которые не подведут – включаешь первый, а там Камбербэтч!

«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов

«Женщина-Халк» и «Флэш» даже рядом не стоят: лишь один супергеройский сериал получил 8,6 на IMDb — хотя Marvel вложили три копейки

Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами

«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах

«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще

«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

«Красиво, как в Театре сатиры»: тест покажет, понимаете ли вы шутки и отсылки в фильмах Рязанова

ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)