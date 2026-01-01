Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чунгкингский экспресс Расписание сеансов Чунгкингский экспресс, 1994 в Москве 13 января 2026

Расписание сеансов Чунгкингский экспресс, 13 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 вс 11 пн 12 вт 13 чт 15 пт 16 сб 17 пн 19 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чунгкингский экспресс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
17:15 от 350 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне
На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки
5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты
«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь
Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»
Миллиарды текут рекой: «Чебурашка 2» всего за 3 дня побил рекорд первой части – скоро обойдет и «Аватара»
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина
Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»
За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех
От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше