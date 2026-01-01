Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Чунгкингский экспресс
Расписание сеансов Чунгкингский экспресс, 1994 в Москве
13 января 2026
Расписание сеансов Чунгкингский экспресс, 13 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
8
пт
9
вс
11
пн
12
вт
13
чт
15
пт
16
сб
17
пн
19
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Чунгкингский экспресс»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
17:15
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне
На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки
5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты
«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь
Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»
Миллиарды текут рекой: «Чебурашка 2» всего за 3 дня побил рекорд первой части – скоро обойдет и «Аватара»
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина
Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»
За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех
От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667