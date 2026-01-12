Почему «День сурка» — вовсе не комедия, а притча? Истинный смысл понимают только взрослые

Семь сезонов, 161 эпизод, но лучшими стали именно эти: 8 серий «Маши и медведя», которые запомнились всем зрителям

Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно

Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем

Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»

Продолжение «Ивана Васильевича» в кинотеатрах СССР показывать не стали: а ведь там Шурик, машина времени и… Трус с Бывалым

Всего одна серия — и вы пропали: детектив Netflix с рейтингом 8,3 называют «захватывающим» — и сюжет не выдумка, а реальная история

Средний богатырь съедал тонну семенухи за жизнь: готовим кашу из «Трех богатырей» по рецепту Поповича

Забудьте уже про Бондиану: в топ-3 лучших шпионских фильма вошли и другие хиты – у № 2 рейтинг 8+, а у №3 есть «Оскар»

Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»