Netflix обнародовал топ-10 самых популярных фильмов: лидирует безусловный хит 2025 года со 236 млн просмотров

«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям

Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»

«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось

Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала

«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»

Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)