Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?

Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала

Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде

«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария