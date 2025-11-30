Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей

«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов

Вслед за «Константинополем» ИВИ запустил еще 5 крутых российских сериалов: обязательно включайте их в декабре

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Реализм не уступает драме: 8 исторических сериалов цепляют с первой минуты – у №8 оценка 9.4, а у №6 сразу 18 «Эмми»

«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть

Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем