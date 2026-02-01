«Посмотрела за один день»: 25 млн зрителей оценили на Prime Video этот триллер — сериал назвали «братом» «Белого лотоса»

«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений

Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)

«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день

Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ

«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра

$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon

«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах