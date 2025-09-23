Меню
Фильмы
Небесный замок Лапута
Расписание сеансов Небесный замок Лапута, 1986 в Москве
23 сентября 2025
Расписание сеансов Небесный замок Лапута, 23 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Сегодня
16
чт
18
сб
20
вс
21
вт
23
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Небесный замок Лапута»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:45
от 200 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:00
от 250 ₽
