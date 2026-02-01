Меню
Фильмы
Небесный замок Лапута
Расписание сеансов Небесный замок Лапута, 1986 в Москве
1 марта 2026
Расписание сеансов Небесный замок Лапута, 1 марта 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
пт
27
вс
1
вт
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Небесный замок Лапута»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
10:15
от 250 ₽
