Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет

Из «Мосгаза» в историческую драму: этот исторический сериал пропускать не стоит — еще и звезда «Ментовских войн»

Брагин, конечно, хорош: но эти 3 очаровательных злодея составят ему конкуренцию — их сериалы смотрятся на одном дыхании

Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула

Гослинг не из тех, кто смотрит «Ла-Ла Ленд»: в его личном топе — 4 хита эпохи VHS-кассет и ни одного претендента на «Оскар»

Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба

Фанатам «Наследников» этот новый сериал точно понравится — на старте он побил все рекорды на Нетфликсе

«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики

Призраки, упыри и летающие гробы: вспомните советский фильм по кадру — взгляните на его жуткого персонажа (тест)

Этот детектив мигом прозвали аперитивом перед «Невским» и «Первым отделом»: а потом «плевались и ржали» – и вот почему