Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ходячий замок
Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве
25 августа 2025
Расписание сеансов Ходячий замок, 25 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Ходячий замок»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
17:50
от 290 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
18:45
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Финал «Моей геройской академии», продолжение «Ванпанчмена» и новинка от авторов «Дандадана»: 7 главных аниме осени 2025 года
Почему в «Атаке титанов» три смерти похожи как близнецы — и что это значит для Жана, Райнера и Флока
«В новом сезоне "Филина" великолепно все!»: фанаты хвалят сюжет 4 части детектива, но спорят о Громовой — вот что смущает
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667