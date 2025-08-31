Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ходячий замок Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве 31 августа 2025

Расписание сеансов Ходячий замок, 31 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 пт 29 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ходячий замок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
13:25 от 790 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Девушка Миллера
2024, США, комедия, драма
Круче Шрека и Микки Мауса: в «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашку обожают во всем мире и особенно в Азии
Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом
Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше