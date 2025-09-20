Меню
Фильмы
Ходячий замок
Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве
20 сентября 2025
Расписание сеансов Ходячий замок, 20 сентября 2025 в Москве
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:10
от 190 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
09:40
от 250 ₽
Художественный
Арбатская
2D
12:25
от 1100 ₽
