Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ходячий замок Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве 25 октября 2025

Расписание сеансов Ходячий замок, 25 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ходячий замок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
09:40 от 200 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
09:40 от 200 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:30 от 450 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
09:45 от 200 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
22:25 от 770 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына
«Настоящий финал был другим»: у «Места встречи» на IMDb невероятные 8.7, но эти 2 момента не дают иностранцам покоя
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше