Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда

6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»

Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер

С мужским гаремом и танцем волосатого живота: что если бы Сулеймана привезли в дворец Хюррем — трейлер «Великолепного века» от ИИ

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году