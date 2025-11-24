В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности

«Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота»

Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате

«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)

Растаяло сердечко Д’Артаньяна: Боярский долго воротил нос от «Человека с бульвара Капуцинов» – в кадр заманили наглым враньем

«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос

«40-летние взрослики идут на битву с рогаткой»: ИИ изучил десятки отзывов на «Оно» 1990-го и 2017-го года – догадаетесь, какой фильм лучше?

Скандальная реклама джинсов была лучше: новый фильм с Сидни Суини официально признали одним из худших в истории

«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться