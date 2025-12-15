Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ходячий замок Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве 18 декабря 2025

Расписание сеансов Ходячий замок, 18 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 15 вт 16 ср 17 чт 18 сб 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ходячий замок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D
19:00 от 600 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Дело семейное
Дело семейное
2025, США, комедия, криминал, драма
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара
Да, и «Постучись в мою дверь» тоже попал в список: 4 турецких сериала, которые испортили задолго до финала
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Экранизация культового Sci-Fi-романа стала худшим фильмом 2025 года со стыдными 6/100 от критиков – кто еще в топ-3 «позорников»?
Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую
«Народ, вы серьезно?»: «Ландыши» – лучший российский сериал 2025 года? Так решили зрители – но есть неприятный нюанс
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
«Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше