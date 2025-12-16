Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ходячий замок Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве 23 декабря 2025

Расписание сеансов Ходячий замок, 23 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ходячий замок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
20:45 от 250 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть
Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас
Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем»
Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил
Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
Русский тест за счастье милых: вы явно плохо смотрели «Гардемаринов», если не ответите на 4/6 вопросов о шедевре Дружининой
Киркоров сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»: также в касте Джиган, Харламов и Пересильд-младшая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше