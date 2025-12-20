Apple TV порадовал зрителей «Одной из многих» 2 раза за один день: финал покажут на 3 дня раньше, да и 2 сезон не за горами

«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото)

Не стало Анатолия Лобоцкого из «Молодежки»: 40 лет на сцене и более 100 ролей в кино — причина смерти уже известна

У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb

В России пересобрали «Снежную королеву» по формуле «Малефисенты»: новый фильм за 700 млн родился из-под пера автора «Холопа»

Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто

Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)

Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)

От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать

5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме