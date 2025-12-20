Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ходячий замок
Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве
4 января 2026
Расписание сеансов Ходячий замок, 4 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
1
сб
3
вс
4
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Ходячий замок»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
09:45
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
«Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко)
Не стало Анатолия Лобоцкого из «Молодежки»: 40 лет на сцене и более 100 ролей в кино — причина смерти уже известна
8 января — сразу 2 серии: вышел новый трейлер самого жесткого сезона «Магической битвы» (видео)
Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто
Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)
У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb
5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме
Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером
От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать
В России пересобрали «Снежную королеву» по формуле «Малефисенты»: новый фильм за 700 млн родился из-под пера автора «Холопа»
Тест для внимательных любителей кино СССР: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых кинолент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667