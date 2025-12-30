Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша
Фильмы
Ходячий замок
Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве
10 января 2026
10 января 2026
Расписание сеансов Ходячий замок, 10 января 2026 в Москве
Сегодня
30
Завтра
31
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
вс
22
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
17:05
от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
17:00
от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
17:50
от 520 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
10:50
от 470 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
10:50
от 420 ₽
