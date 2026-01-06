Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3

Ужины в большом зале Хогвартса звезды фильмов про Гарри Поттера вспоминали с ужасом: протухшее мясо и запах как из мусорки

Нейросеть придумала сюжет для следующего мультика про трех богатырей: такого на экранах еще не было

Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков

«Уберите Гурченко – все посыпется»: ИИ назвал 3 самых переоцененных советских новогодних фильма – под раздачу попала даже «вечная» классика

Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)

От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии

Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно

«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь

«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина